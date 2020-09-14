Адвокат Эльман Пашаев подтвердил, что больше не представляет интересы актера Михаила Ефремова

В то же время он заверил, что у него сохранились прекрасные отношения с бывшим подзащитным.

На прошлой неделе Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы по делу о ДТП со смертельным исходом. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые навестили артиста в СИЗО сказали, что он недоволен работой защитника и уверен, что большой срок напрямую связан с поведением Пашаева на суде.

В свою очередь, адвокат Пашаев полагает, что апелляционная инстанция снизит наказание, а Верховный суд вообще отменит приговор Ефремову.