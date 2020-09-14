Москва считает, что немецкая позиция в деле отравления Алексея Навального «принимает гротескные формы»

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия настаивает на получении конкретных фактов от Берлина. Захарова обратила внимание, что российская генпрокуратура направила сегодня второй запрос в органы юстиции ФРГ. Ответа на первый, по ее словам, российская сторона до сих пор не получила.