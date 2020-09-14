Московская полиция задержала шесть человек у посольства Белоруссии

Там проходит акция с требованием отставки президента республики Александра Лукашенко. Как передает агентство ТАСС, сейчас около дипмиссии находится около трех десятков человек.
2020-09-14T21:03:19+03:00
2020-09-14T21:03:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 14 сентября 2020
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