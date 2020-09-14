Россия отводит резерв силовиков от границы с Белоруссией

Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. В конце августа Путин говорил в интервью одному из федеральных телеканалов, что Москва по просьбе Минска сформировала резерв из сотрудников силовых структур. Тогда же руководство двух стран договорилось, что этот резерв не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля.

Президент России Владимир Путин не поднимал вопрос о размещении военной базы в Белоруссии в обмен на поддержку Александра Лукашенко. Об этом по итогам переговоров двух лидеров сказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Песков также подчеркнул, что кредит в полтора миллиарда долларов, о котором сегодня объявил Путин, предоставляется не Лукашенко, а Белоруссии.