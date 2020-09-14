В Кремле назвали недопустимым возможное вмешательство других государств в конституционную реформу Белоруссии.

«Это внутрибелорусский процесс, в него никоим образом и никто не должен вмешиваться: ни Москва, ни другие европейские столицы», — сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

Он предположил, что «конфигурация этой реформы будет рождаться в ходе общественного обсуждения», и итогом станет «тот результат, которого желает белорусский народ».

Д.Песков также отметил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу президента Белоруссии Лукашенко по проведению конституционной реформы. В свою очередь Лукашенко подтвердил намерение идти по пути изменений в Конституцию и пообещал организовать соответствующую рабочую структуру, чтобы запустить полноформатный процесс конституционных изменений.