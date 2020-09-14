Аэрофлот меняет правила перевозки животных

Они вступают в силу завтра – пассажир сможет перевозить только один контейнер с одним животным. Он будет обязан сообщать о том, что с ним будет питомец при бронировании и покупке авиабилеты. Новые требования, как сказали в авиакомпании, будут вводит поэтапно, в течение нескольких месяцев.

Ранее перевозчик в центре серии скандалов, когда домашние животные при перевозке самолетами Аэрофлота получали травмы или даже погибали.