Спасатели в Санкт-Петербурге убедили неизвестного спуститься с крыши Александро-Невской лавры

Он провел там несколько часов. По данным агентства ТАСС, человек на крыше был вооружен предметом, похожим на нож. В полиции говорят, что он находился в неадекватном состоянии, а в городской митрополии добавили, что на крышу забрался добровольный работник, который жил при монастыре последние полтора-два месяца.
2020-09-14T20:33:24+03:00
2020-09-14T20:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 14 сентября 2020
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