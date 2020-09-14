Спасатели в Санкт-Петербурге убедили неизвестного спуститься с крыши Александро-Невской лавры

Он провел там несколько часов. По данным агентства ТАСС, человек на крыше был вооружен предметом, похожим на нож. В полиции говорят, что он находился в неадекватном состоянии, а в городской митрополии добавили, что на крышу забрался добровольный работник, который жил при монастыре последние полтора-два месяца.