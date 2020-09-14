ПАСЕ отменила ближайшую очную сессию

Она должна была состояться в октябре, но переносится на начало следующего года, — рассказали в российской делегации. Между тем, в январе должны пройти выборы генерального секретаря ПАСЕ, должностных лиц Совета Европы и судей ЕСПЧ. Как сказали в российской делегации, если не все члены Совета смогут приехать на эту сессию из-за ограничений, то это нарушит принцип равных прав в Ассамблее.