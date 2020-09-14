Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным активиста из Перми Александра Шабарчина, — он был приговорен к двум годам колонии по делу об акции, в которой был использован манекен с прикрепленной фотографией президента Владимира Путина. Представители «Мемориала» требуют немедленно освободить Шабарчина и отменить приговор ему и Даниле Васильеву, который по этому делу получил год условно. Акция прошла два года назад. Шабарчина и Васильева обвиняли в хулиганстве, совершенном группой лиц.
2020-09-14T20:07:49+03:00
2020-09-14T20:36:54+03:00
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20:07, 14 сентября 2020
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