Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным активиста из Перми Александра Шабарчина, — он был приговорен к двум годам колонии по делу об акции, в которой был использован манекен с прикрепленной фотографией президента Владимира Путина. Представители «Мемориала» требуют немедленно освободить Шабарчина и отменить приговор ему и Даниле Васильеву, который по этому делу получил год условно. Акция прошла два года назад. Шабарчина и Васильева обвиняли в хулиганстве, совершенном группой лиц.