Песков: Белоруссии будет выделен новый кредит на $1,5 млрд

Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть — новые средства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась в Сочи. «Согласован и будет выделен Белоруссии новый кредит — 1,5 миллиарда долларов США. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств. И часть, собственно, это новые денежные средства», — сказал он журналистам.
2020-09-14T20:07:24+03:00
2020-09-14T20:37:03+03:00
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20:07, 14 сентября 2020
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