Турция просит госкорпорацию Росатом ускорить строительство атомной электростанции Аккую на южном побережье республики

Как сказал в эфире «Эха Москвы» глава компании Алексей Лихачев, Анкара хочет ввести первый блок к столетию республики, которое будут отмечать в 2023 году. Сейчас Росатом возводит четыре энергоблока. Лихачев не исключил, что они могут построить в Турции еще несколько. Возведение АЭС началось в апреле 2018 года.