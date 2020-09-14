Турция просит госкорпорацию Росатом ускорить строительство атомной электростанции Аккую на южном побережье республики

Как сказал в эфире «Эха Москвы» глава компании Алексей Лихачев, Анкара хочет ввести первый блок к столетию республики, которое будут отмечать в 2023 году. Сейчас Росатом возводит четыре энергоблока. Лихачев не исключил, что они могут построить в Турции еще несколько. Возведение АЭС началось в апреле 2018 года.
2020-09-14T20:05:11+03:00
2020-09-14T20:37:14+03:00
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Эксклюзив Эха 20:05, 14 сентября 2020
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