В Париже госпитализирован бывший президент Франции Валери Жискар Д'Эстен

Об этом агентству Франс-пресс рассказали в окружении политика. Причины госпитализации неизвестны. Жискар Д,Эстену сейчас 94 года, он старейший из ныне живущих экс-президентов республики.
2020-09-14T20:03:21+03:00
2020-09-14T20:37:30+03:00
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20:03, 14 сентября 2020
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