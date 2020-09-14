Глава «Росатома»: Строительство блоков АЭС на территории России сдерживается прогнозами Минэнерго по электричеству

Строительство блоков АЭС на территории России сдерживается прогнозами Минэнерго по электричеству. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Мы сдержаны неким прогнозом электричества, у нас идет постоянная дискуссия с Минэнерго о том, какое потребное количество нужно на ближайшие полтора-два десятилетия. Нас удерживает Минэнерго в достаточно жестких рамках, нам, говорят, столько не надо. Поэтому пока у нас тема номер один – замещение выбывающих блоков. У нас, конечно, масштабы строительства внутри России пока меньшие, чем зарубежом», — сказал он.

А.Лихачев подчеркнул, что «Росатом» выступает за масштабное строительство новых блоков на территории РФ.

«У нас нет единой позиции с Минэнерго о том, какой объем энергии, какой брутто должен быть поставлен на рынок Российской Федерации в 40-50-х годах. Это дискуссия еще не закончена. Мы, конечно, за то, чтобы как можно больше строить блоков внутри России. Это рабочие места, высокотехнологичное строительство», – отметил он.