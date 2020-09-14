Гендиректор: «Росатом» – единственная корпорация в мире с полным ядерным циклом

«Росатом» – единственная корпорация в мире с полным ядерным циклом. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Прямого конкурента у нас нет, потому что в мире не осталось ни одной организации с полным, замкнутым ядерным циклом, которая готова от проектирования до работы с отработавшим ядерным топливом предложить всю услугу, включая строительство, инженеринг, эксплуатацию и так далее. В консорциумах, в разного рода объединениях, против нас на рынках играют французы. Сейчас очень сильно подтянулись Соединенные Штаты, корейцы, и выходят из своего постфукусимского состоянии японские компании. Отдельным образом существует энергетика Китая. Там несколько компаний, которые представляют разные проекты, разные типы станций, но я могу сказать, что собственно китайской разработки атомной станции в полномасштабном формате на сегодняшний день не существует», — сказал он.