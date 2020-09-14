Прокуратура Оренбургской области выясняет, как местный житель получил водительские права, несмотря на слепоту

Прокуратура Оренбургской области выясняет, при каких обстоятельствах местный житель получил водительские права, несмотря на слепоту на оба глаза. По данным ведомства, документы выдали два года назад, но лишь недавно прокуратуре удалось оспорить это решение в суде.

Сам инцидент произошел в городе Медногорске.