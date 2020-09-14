Студенты ВШЭ вывесили в университете плакат с лозунгом «Нет полит. увольнениям»

Это произошло в здании на Покровском бульваре, пишет студенческое интернет-издание DOXA. По его сведениям, баннер провисел не дольше 15 минут, после этого его сняли сотрудники администрации. Минувшим летом руководство вуза отказалось продлевать контракты с несколькими преподавателями, большинство из которых — сотрудники школ философии и культурологии. В университете решение объясняли «реорганизацией». В то же время пресса отмечала, что большинство уволенных придерживались оппозиционных взглядов. В итоге они объявили о создании о создании независимого образовательного проекта «Свободный университет».
2020-09-14T19:33:48+03:00
2020-09-14T20:38:19+03:00
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19:33, 14 сентября 2020
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