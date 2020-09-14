Студенты ВШЭ вывесили в университете плакат с лозунгом «Нет полит. увольнениям»

Это произошло в здании на Покровском бульваре, пишет студенческое интернет-издание DOXA. По его сведениям, баннер провисел не дольше 15 минут, после этого его сняли сотрудники администрации. Минувшим летом руководство вуза отказалось продлевать контракты с несколькими преподавателями, большинство из которых — сотрудники школ философии и культурологии. В университете решение объясняли «реорганизацией». В то же время пресса отмечала, что большинство уволенных придерживались оппозиционных взглядов. В итоге они объявили о создании о создании независимого образовательного проекта «Свободный университет».