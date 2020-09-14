Организация по запрещению химического оружия приступила к изучению проб, которые взяли у Навального

Организация по запрещению химического оружия приступила к изучению проб, которые взяли у российского политика Алексея Навального. По словам официального представителя немецкого правительства Штеффана Зайберта, выводы немецких специалистов о том, что главный критик Кремля был отравлен ядом семейства «Новичок» уже подтвердили лаборатории из Франции и Швеции. Они сделали независимый анализ по просьбе Берлина.

В Москве, в свою очередь говорят, что не видят оснований для возбуждения уголовного дела по факту отравления политика.