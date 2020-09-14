В Сочи завершились переговоры между российским и белорусским президентами

В Сочи несколько минут назад завершились переговоры между российским и белорусским президентами. Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко длилась более четырех часов. Ранее Путин сказал, что Россия предоставит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов.

Лукашенко прилетел на встречу с российским президентом на фоне массовых акций протеста, которые не стихают в Белоруссии уже больше месяца. Они начались после президентских выборов, результаты которых, как говорят сторонники оппозиции, были сфальсифицированы.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко с высокой вероятностью обсуждали политическую судьбу белорусского лидера. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» белорусский политолог Дмитрий Болкунец. «То, что переговоры шли тет-а-тет — без членов кабинетов министров и помощников, говорит о том, что они касались серьезных вопросов углубления интеграции. Предполагаю, что Путин обсуждал вопрос транзита власти в Белоруссии, в том числе вопрос конституционной реформы и каких-то действий, которые позволили бы завершить политический кризис в республике. Думаю, это был разговор персонально о судьбе Лукашенко», — отметил эксперт. Что касается экономической части и того, что было озвучено публично, с точки зрения Д.Болкунца, в этом плане встреча прошла, как было запланировано. «Очевидно, что Россия будет поддерживать белорусскую экономику, так как не заинтересована в ее падении», — добавил политолог. Комментируя намерение России предоставить Белоруссии 1,5 млрд долларов, Д.Болкунец заметил, что, скорее всего, речь идет о реструктуризации ранее взятых республикой кредитов. «То есть это не выдача новых денег, а просто на какой-то период растянут срок погашения долговых обязательств», — заключил он.