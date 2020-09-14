«Росатом» ведет строительство блоков АЭС одновременно в десяти странах мира. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Финляндия, станция Ханхикиви – это один блок. Два блока в Беларуси, два блока в Венгрии, на стадии принятия решения ситуация в Болгарии и в Чехии, четыре блока в Египте, четыре блока пока, — думаем, может быть, больше, — в Турции, строим там уже. В Индии два блока работают, два в активной стройке, два законтрактованы, ведем переговоры о новой площадке. В Китае четыре блока работают, два строятся, еще два законтрактованы на новой площадке. Плюс Узбекистан – два блока сейчас обсуждаем очень активно». – сказал он.