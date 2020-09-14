Гендиректор Росатома: Россия не занимается захоронением т.н. урановых хвостов, или отходов обогащения урана из Европы

Россия не занимается захоронением так называемых урановых хвостов, или отходов обогащения урана из Европы. Наша страна завозит их для будущего использования, — сказал в эфире «Эха Москвы» гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

Лихачев также заверил, что реализация проектов с европейскими странами в этой области проходит под общественным контролем.