Глава российского МИД Сергей Лавров отменил свой завтрашний визит в Берлин

Планировалось его участие в ряде мероприятий, а также переговоры с немецким коллегой Хайко Маасом. Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, немецкая сторона изменила график, отменив участие в церемонии и отведя лишь полтора часа на переговоры.

Сам Лавров сегодня в интервью телеканалу RTVi сказал, что Запад использует отравление Алексея Навального для оправдания новых действий против Москвы. Лавров также подчеркнул, что сейчас у России нет законных оснований возбуждать уголовное дело по факту отравления оппозиционного политика.

Тем временем в российской генпрокуратуре этим вечером сказали, что направили новый запрос в Берлине. Ответ органов юстиции германии на предыдущее обращение они пока не получили.