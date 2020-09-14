Reuters: Врачи, которые осматривали в Омске Алексея Навального, не нашли у него аномальных значений в уровне сахара

Врачи, которые осматривали в Омске политика Алексея Навального, не нашли у него аномальных значений в уровне сахара, передает агентство Reuters. Ранее в больнице, где оппозиционер находился два дня, утверждали, что его уровень сахара был многократно превышен.

Почти с самого начала омские врачи, уверяют источники агентства, наблюдали у Навального клиническую картину отравления. У него, по их словам, не было зафиксировано нарушения обмена веществ, а сразу по прибытии в аэропорт Омска медики исключили и возможность диабетической комы, а также инсульта. Один из собеседников агентства охарактеризовал состояния политика как «ступор»: по его словам, Навальный ничего не мог объяснить.

Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев сведения источников отрицает: он настаивает на том, что уровень сахара в крови оппозиционера был примерно в два раза выше нормы. Также он говорит, что не вводил Навальному атропин, который используется для борьбы с последствиями отравления. Между тем авторы расследования отмечают, что еще на прошлой неделе Сабаев говорил совсем другое: что изначально подозревал у политика отравление и дал ему атропин, и лишь затем изменил свое мнение о диагнозе, получив результаты анализов из Москвы.

Тем временем источники Reuters также рассказали о том, что отправить Навального самолетом на лечение в Германию решили прямо в Кремле, откуда, как утверждается, поступил приказ в омскую больницу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков это отрицает, добавляя, что администрация Владимира Путина не контролирует врачей в каком-либо из городов России.

По данным немецких врачей, Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». Правительство ФРГ сегодня подчеркнуло, что эту версию подтвердили независимые лаборатории во Франции и Швеции. В России отравление Навального отрицают.