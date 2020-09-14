Глава Росатома: Ликвидация опасных отходов в Усолье-Сибирском может занять 3-5 лет

Ликвидация опасных отходов в Усолье-Сибирском может занять 3-5 лет. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв.

«История в Усолье-Сибирском – это огромные объемы, это колоссальный риск. Но мы сегодня четко понимаем задачу, как усольскую свалку можно ликвидировать в течение 3-5 лет. То же касается Красного бора под Питером». – сказал он.

А.Лихачев подчеркнул, что на повестке дня «Росатома» – проекты по работе с промышленными отходами.

«Вопрос экологических проектов по работе с наиболее опасными промышленными отходами – это повестка дня, это вопрос развития госкорпорации «Росатом». Естественно, при этом ядерное наследие, в том числе и могильтники, которые где-то вскрываются, мы из повестки не убираем», – заключил он.