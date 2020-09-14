Глава Росатома предположил, что термоядерное топливо смогут использовать в промышленных масштабах во 2-й половине века

МОСКВА. 14 сентября. Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв предположил, что термоядерное топливо смогут использовать в промышленных масштабах во второй половине столетия. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это вторая половина столетия – использование в промышленных масштабах термоядерной энергии. Это мечта человечества», – сказал он.

В настоящее время, как подчеркнул глава «Росатома», разработки в области термоядерной энергии ведутся во многих странах.

«Сейчас есть реальная международная конкуренция за то, кто первый зажжет термоядерную реакцию и сможет ее удержать физически на приемлемое для человека время, не доли секунды, а сопоставимое с нашими параметрами жизни», — сказал он.