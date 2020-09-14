Ядерное топливо для Белорусской АЭС будет поставляться и перерабатываться Россией. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

«Если мы говорим о топливе, которое мы поставляем, а потом забираем, то перерабатывать его будем мы. Но отработавшее ядерное топливо и ядерные отходы – это две разные вещи. В любом случае в топливе остаются радиоактивные элементы. Но это не значит, что речь идет о каком-то вредном веществе, которое нужно поглубже закопать», — сказал он.

Как пояснил А.Лихачев, речь идет об изотопах урана, которые могут быть использованы в ядерном топливном цикле как топливо для реактора на быстрых нейтронах. «Уран деградирует в тепловых реакторах, но потом восстанавливается и как бы дообогащается в реакторах на быстрых нейтронах. И эта работа в замкнутом топливном цикле – в этом и заключается принцип развития мировой атомной энергетики», — отметил он.

А.Лихачев уточнил, что топливо, как свежее, так и отработавшее, будут возить в Сибирь. «Его и сейчас туда возят. Все будет проходить в соответствующих условиях под полным контролем регулирующих органов и общественности», — подчеркнул он.