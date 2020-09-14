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Эксклюзив Эха 18:47, 14 сентября 2020

На повестке Росатома проекты по работе с «ядерным наследием» и проекты по работе отходами высшей категории опасности

В приоритете у «Росатома» как экологические проекты, так и ликвидация могильников ядерных отходов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв.

«На Дальнем Востоке или в Мурманской области – мы там работаем с реакторами подводных лодок, с отработавшим топливом. Разительные перемены произошли за последние 15 лет. То, что ржавело и подтекало, собрано, упаковано, что-то нейтрализовано и отправлено на переработку на те же новосибирские предприятия. На этом мы научились работать с промышленными отходами высшей категории опасности. На сегодняшний день в нашей повестке не только экологические проекты, связанные с ядерным наследием, но и экологические проекты по работе с такими опасными веществами как ртуть, как некие химическими образования», – сказал он.



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