Гендиректор Росатома: Россия не занимается захоронением так называемых урановых хвостов

Россия не занимается захоронением так называемых урановых хвостов. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев. Речь идет об отходах обогащения урана, в которых также содержатся радиоактивные вещества. Как сказал Лихачев, Россия занимается тщательной переработкой такого сырья для будущего использования.

Глава Росатома считает урановые хвосты сырьем завтрашнего дня. Также он подчеркнул, что переработка европейских отходов уранового производства проходит под общественным контролем.

Экологи в свою очередь считают, что подобный груз, который поступает из Европы, потенциально опасен для здоровья жителей городов, где будут храниться урановые хвосты.