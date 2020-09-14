Лавров: У России нет законных оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении Алексея Навального

У России нет законных оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении Алексея Навального, — сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Москва, по действующем законодательству, не может просто верить на слово, — пояснил глава внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу RТVi. Тем временем в Генпрокуратуре России сказали, что пока не получили ответ от немецких коллег на запрос о правовой помощи в деле Навального. Ведомство направляет дополнительный запрос в органы юстиции Германии.