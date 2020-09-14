Reuters: Омские врачи, которые осматривали Навального в аэропорту, не обнаружили у него отклонений уровня сахара

Омские врачи, которые осматривали Алексея Навального в аэропорту, как передает агентство Reuters, не обнаружили у него отклонений уровня сахара. Между тем в больнице, где два дня находился политик, говорили о гиперклинии, то есть, многократном превышении уровня сахара.

Как рассказали источники агентства, врачи наблюдали у Навального клиническую картину отравления, а не нарушение обмена веществ и в первые минуты после приземления исключили возможность диабетической комы.

Один из сотрудников сказал агентству, что разрешение о перевозке Навального в Германию, руководство получило из Кремля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что администрация Владимира Путина не консультирует врачей в Омске и других городах страны.