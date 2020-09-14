Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост смертности из-за коронавируса в Европе

Об этом сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Днем ранее в ВОЗ сообщили о почти 308 тысячах зараженных коронавирусом за сутки. Это стало рекордным показателем с начала пандемии.

Большинство стран мира столкнулись с новой вспышкой заражения коронавирусом. Пандемия выявила коллективную неспособность к серьезным и адекватным мерам реагирования и готовности расставить приоритеты, при том, что мировые лидеры как никогда прежде были предупреждены об опасностях, рассуждает вслед за экспертами Al Jazeera.

И «вторая волна» — это уже официально, по крайней мере, в Австрии. Власти здесь выступили с обращением к гражданам, где говорится, что число заражений растет день ото дня, осень и зима будут тяжелыми. В Германии нет единого мнения, что именно следует называть второй волной, однако рост заболеваемости тоже очевиден. Коэффициент заражения снова превысил единицу, пишет DW: это означает, что один носитель вируса в среднем заражает более, чем одного здорового человека.

В Чехии, где карантинные меры были ослаблены раньше, чем в других европейских странах, в настоящий момент регистрируется рост заражения, только в субботу были выявлено свыше полутора тысяч новых вирусоносителей, сообщает euronews. France Press отмечает, что в Европейском Союзе вирус распространяется быстрее всего именно в Чехии, Франции и Италии. Хотя, с другой стороны, и тестов там проводят существенно больше. Для чехов с начала сентября маска является обязательной во всех закрытых помещениях, кроме учебных классов, и в компаниях, если там нельзя обеспечить дистанцию в два метра. Миллионы школьников Италии вернулись в классы и это вызывает протест и недовольство итальянских учителей – половина из них в возрасте 50 и даже 60 плюс, отмечает La Stampa. Хотя в Италии и преподаватели, и ученики старше 6 лет обязаны носить маски постоянно.

Власти Франции ожидают второй волны в ноябре, а в эту субботу там был преодолен символический рекорд в 10 тысяч новых случаев заражения за сутки. В Бельгии растет недовольство медиков, они требуют улучшения условий труда и роста зарплаты. Власти же опасаются, что возвращение из отпусков приведет к новому скачку в количестве инфицированных.

А FT цитирует представителей индийского Института сыворотки – крупнейшего в мире производителя вакцин. Там полагают, что в ближайшие годы, вплоть до 2024-го, нет никакой возможности вакцинировать всех, кому это необходимо. Человечеству потребуется в общей сложности около 15 миллиардов доз вакцины, фармацевтические кампании планеты не в состоянии обеспечить такие объемы за такой срок.

Ношение масок может не только снизить риск заражения коронавирусом, но и сформировать у человека иммунитет. Моника Ганди и Джордж Рутефорфорд из Калифорнийского университета опубликовали данные собственных исследований, которые цитирует немецкое издание Шпигель. Они полагают, что ношение масок, которым многие уже привыкли, несет два положительных эффекта. Прежде всего – это предотвращения распространения ковид-19. Ткань не в состоянии задержать все вирусы, однако их количество значительно уменьшается, особенно с учетом того, что в маске может быть и потенциальная жертва. Даже если человек заражается, то заболевание проходит в более легкой форме. Кроме того, они сообщили о своеобразном эффекте прививки. При попадании вируса в организм в малых дозах он более успешно ему противостоит, что ведет к образованию иммунитета. Впрочем, сказать насколько стойким и действенным он будет, пока не представляется возможность.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ношение масок в помещениях и местах скопления людей.