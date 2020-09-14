Правительство Израиля снова вводит жесткие карантинные меры из-за распространения коронавируса

Решение принято по итогам семичасового заседания кабинета министров, — сообщает «Джерузалем пост». Карантин начнет действовать 18-го сентября и продлится три недели.
2020-09-14T18:26:58+03:00
2020-09-14T18:26:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:26, 14 сентября 2020
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