В России зафиксировано максимальное количество заразившихся коронавирусом в конца июля

По официальным данным, за сутки COVID-19 выявлен почти у 5,5 тысяч человек в 83-х регионах. Умерли 57 пациентов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице не планируется никаких дополнительных ограничений в связи с пандемией коронавируса. При этом градоначальник напомнил, что необходимо соблюдать требования масочного режима в метро, магазинах и других общественных местах.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что небольшой рост заболеваемости в некоторых регионах связан с тем, что россияне возвращаются из отпусков. По его оценке, ситуация с коронавирусом стабильная.