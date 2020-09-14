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18:23, 14 сентября 2020

В России подводят итоги Единого дня голосования

В большинстве случаев победили представители власти.

Прокремлёвские кандидаты и представители партии «Единая Россия» победили по результатам почти всех голосований, которые проходили в стране на этих выходных. Наиболее заметен их успех на прямых выборах губернаторов. Из восемнадцати регионов, где они проводились, второго тура не будет нигде. Примечательно, что некоторые губернаторы набрали больший процент, чем Владимир Путин на последних президентских выборах. Например, больше 80 процентов у руководителей Ленинградской области, Татарстана, Краснодарского края и Еврейской автономной области.

Похожая ситуация и на выборах в городские и региональные парламенты, там «Единая Россия» — всегда на первом месте. Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак объяснил это тем, что её члены активно участвовали в общественной жизни.

Исключением из общей картины стали выборы в городские советы Томска и Новосибирска, где «Единая Россия» лишилась партийного большинства. В обоих случаях в парламенты также попали и кандидаты от «Умного голосования». Трое из них – сотрудники штабов Алексея Навального.
Директор Фонда Борьбы с Коррупцией Иван Жданов сказал «Эху Москвы», что в этих городах удалось победить, поскольку там высокая электоральная культура.

Еще по результатам Единого дня голосования в ряд городских и региональных парламентов попали представители новых партий, это «Новые люди», «Зелёная альтернатива» и «За правду». Центризбирком заключил, что таким образом они закрепили за собой право в следующем году участвовать на выборах в Государственную думу без сбора подписей.

В этом году выборы впервые проходили в течение трёх дней. Как утверждают в ЦИКе, таким образом россиян хотели уберечь от коронавируса.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что избирательная кампания 2020-го года стала лучшей с начала работы нынешнего состава ЦИКа четыре года назад. По оценке Памфиловой, единый день голосования прошел спокойно и без серьезных нарушений. При этом она предъявляет претензии к наблюдателям. Памфилова утверждает, что избирательные комиссии сделали все возможное, чтобы создать максимально доброжелательную атмосферу для наблюдателей.

В свою очередь, движение Голос сообщает о правовом произволе на избирательных участках. Выборы показали, насколько небрежно избирательные комиссии относятся к нарушениям – сказал в эфире «Эха Москвы» сопредседатель движения Григорий Мельконьянц. По мнению Мельконьянца, многодневное досрочное голосование может легко обеспечить необходимый уровень явки и нужные власти результаты.



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