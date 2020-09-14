Берлинская клиника «Шарите» сообщает об улучшении состояния Алексея Навального

Он полностью отключен от аппарата ИВЛ и может время от времени вставать с больничной койки.

Правительство Германии утверждает, что отравление Навального веществом из группы Новичок" подтвердили три независимые лаборатории, в том числе эксперты из Франции и Швеции. Правительство Германии в очередной раз потребовало от России объяснений и сообщило о консультациях с европейскими партнерами по поводу дальнейших мер.

В сегодняшнем официальном заявлении правительство ФРГ подчеркивает, что 2 сентября оно проинформировало о проведении токсикологического исследования на основе проб, взятых у Навального. Анализы были сделаны в специальной лаборатории бундесвера по распоряжению берлинской университетской больницы Charité, в которой российский политик находится на лечении. При этом было получено несомненное доказательство применения нервнопаралитического боевого вещества из группы «Новичок». Это является тяжелым нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, подчеркивается в заявлении правительства ФРГ. Поэтому оно привлекло к анализу улик в случае Алексея Навального ОЗХО. Государства, подписавшие конвенцию, имеют возможность получить техническую поддержку. На основе названного международного соглашения Организация по запрещению химического оружия получила пробы Навального и предприняла необходимые шаги для их исследования в сертифицированных ей лабораториях. Правительство ФРГ запросило также проведение независимой проверки новых проб Алексея Навального во Франции и Швеции. Результаты подтверждают прежние доказательства бундесвера. Тем самым параллельно с проверкой ОЗХО уже три специальных лаборатории подтвердили, что причина отравления российского политика – химическое оружие типа «Новичок», подчеркивается в заявлении.

Франция призывает Россию провести тщательное расследование, чтобы прояснить ситуацию с Алексеем Навальным, — сообщает Елисейский дворец после телефонного разговора президентов Макрона и Путина.

По данным французских СМИ, Макрон напомнил о выводе французских экспертов, которые подтвердили, что Навальный был отравлен «Новичком». В свою очередь, Путин ответил, что голословные обвинения в адрес России неуместны, — это сообщение Кремля.

Глава совета фонда защиты прав человека, 3-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что из-за ситуации с Навальным Европа готовится к санкциям против России и вырабатывает в связи с этим общую позицию. Гарри Каспаров добавил, что Россия становится в прямом и переносном смысле токсичной и поэтому от нее надо держаться подальше.