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18:09, 14 сентября 2020

Сегодня в Сочи состоялись переговоры президентов России и Белоруссии

Владимир Путин подтвердил, что Россия рассматривает Белоруссию как ближайшего союзника и будет соблюдать все договоренности, в том числе по союзному государству. При этом Путин подчеркивает, что Россия не будет вмешиваться в белорусские дела. Путин напомнил, что Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику и подтвердил, что Минск получит кредит на полтора миллиарда долларов.

Со своей стороны, Александр Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку. Он считает, что события в Минске преподносились в СМИ определенным образом. Лукашенко утверждает, что страна живет обычной жизнью, протестные акции проходят только в Минске и только по выходным. Лукашенко также добавил, что на фоне последних событий Минску следует тесно сотрудничать с Москвой, которую Лукашенко называет «старшим братом».

В Кремле утверждают, что подписания совместных документов после встречи не планируется.

Между тем, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предупредила, что любые договоренности на встрече Лукашенко и Путина не будут иметь законной силы. Как говорится в заявлении Тихановской, «белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах». Тихановская выразила сожаление, что Путин решил вести диалог «с узурпатором».

С заявлением выступил и Координационный совет белорусской оппозиции. В нем отмечается, что поддержка Кремлем действий белорусских силовиков, а также политика репрессий вместо диалога оставит серьезный негативный отпечаток на российско-белорусских отношениях.

Это первая личная встреча Лукашенко и Путина после начала протестов в Белоруссии. Ранее Путин публично поддержал Лукашенко и поздравил с победой на выборах. Риторика в отношениях между Россией и Белоруссией в последние полтора месяца значительно менялась. О

Заметное обострение случилось в конце июля, в разгар кампании по выборам президента Белоруссии. Минск рапортовал о задержании свыше 30 россиян, которых в белорусском КГБ назвали бойцами частной военной кампании «Вагнера». Следственный комитет заподозрил их сначала в подготовке терактов, а затем – в приготовлении к массовым беспорядкам. Власти утверждали, что россияне хотели дестабилизировать обстановку перед выборами.

В Москве с самого начала подобные обвинения называли необоснованными и требовали освободить бойцов, говоря, что они должны были лететь в Стамбул. Эту версию белорусский президент Александр Лукашенко называл «враньем», заявляя, что россияне дали целенаправленной переброске в Минск. Он даже угрожал, что если в стране произойдет дестабилизация, то, как он выразился, «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».

Впрочем, уже спустя почти две недели, в разгар протестов, Лукашенко сообщил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о «вагнеровцах». Как выяснилось позднее, россияне были возвращены на родину безо всяких условий. В интервью российским журналистам Лукашенко сообщил, что перед бойцами «извинились».

С началом протестов, связанных с итогами президентских выборов, риторика белорусского лидера изменилась. Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой, а он, в свою очередь, рассказал, что Россия пообещала военную помощь при первом же запросе. Одновременно российский президент сообщил о создании резерва силовиков по просьбе Лукашенко на случай выхода ситуации из-под контроля. За три недели между лидерами двух стран состоялось четыре телефонных разговора. В ходе них Лукашенко называл протесты угрозой Союзному государству с Россией. В Минск, помимо этого, приезжал российский премьер Михаил Мишустин, который сказал о прогрессе по вопросу будущего Союзного государства. На встрече с ним Лукашенко, помимо прочего, утверждал, что разведка перехватила разговор Варшавы и Берлина, из которого якобы следует, что политик Алексей Навальный не был отравлен.

За последние два года Лукашенко семь раз посещал Россию, из них четыре – с рабочими визитами.

Белорусский политолог Дмитрий Балкунец считает, что два президента , выйдя к прессе, не рассказали самого главного — они обсуждали политическую судьбу Александра Лукашенко. Балкунец добавил, что полтора миллиарда долларов, выделенных Белоруссии, это реструктуризация прежнего кредита.

Россия строит атомную электростанцию в Белоруссии. Работы идут по плану – рассказал в эфире «Эха Москвы» глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев. Энергетический пуск первого энергоблока планируется в четвертом квартале этого года, второй энергоблок, БелАЭС, должен заработать в мае 2022.



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