Глава Росатома: Россия поставляет топливо в Иран на АЭС Бушер-1

Россия поставляет топливо в Иран на АЭС Бушер-1. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Мы поставляем топливо на иранский блок Бушер 1. По второму и третьему не урегулированы еще окончательно вопросы. И здесь работает наша обычная схема, это для нас обычный зарубежный партнер. К слову, он выведен из-под всех санкций. Он находится в зеленой зоне, и в этом смысле даже оппоненты Ирана согласились с нашим сотрудничеством по всем правилам МАГАТЭ, по всем правилам надзора, в том числе Организации объединенных наций, над этим проектом. Мы к этому относимся «business as usual». У нас здесь нет никакой политики», — сказал он.