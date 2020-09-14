Росатом: Чернобыль не представляет угрозы для Украины и других соседних стран

Чернобыль не представляет угрозы для Украины и других соседних стран. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

«Там работает старый саркофаг, украинцы сделали новый, примерно на 70-80 лет – это срок хранения. И если сейчас не лезть в эту зону, которая пока носит остатки радиоактивного заражения, Чернобыль не представляет угрозы ни для Украины, ни для других соседних стран. Но с этой зоной, недаром она называется «зоной отчуждения», надо работать аккуратно», — отметил он.

А.Лихачев также считает, что «надо было бы выпускать такое же предприятие с экологическими компетенциями, которое бы потихоньку подбирало и подчищало все оставшееся там, на этой территории». «Но это уже территория другого государства», — заключил он.