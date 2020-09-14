Строительство атомной электростанции в Белоруссии идет в срок, сказал в эфире «Эха Москвы» глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. «Белорусская АЭС в хорошем состоянии. Мы прошли этап физпуска и загрузки топлива еще 8 августа. Дальше по этапам, абсолютно в регламенте, выходим на минимально контролируемый уровень мощности и начинаем набор мощности с дальнейшим подключением к сети. Это касается первого блока. Второй тоже идет по плану. Слаженно работаем», — сказал он. Лихачев добавил, что российская сторона работает с этим проектом на минимальном запасе рентабельности. Литва, отметил Лихачев, не обращалась к Минску и Москве по поводу строящейся АЭС. При этом белорусские партнеры «Росатома» партнеры приглашали представителей других стран, чтобы оценить уровень безопасности объекта, но те не приехали. Ранее официальный Вильнюс объявил, что расценивает физический пуск станции как пример ввода АЭС вводится не по стандартам безопасности.