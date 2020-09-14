Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил свой визит в Берлин

Он был запланирован на вторник. Это связано с тем, что немецкая сторона уведомила об изменениях в рабочем графике министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, сказали в российском МИДе. В итоге на двусторонние переговоры отводилось лишь полтора часа. Таким образом, считают на Смоленской площади, первоначальная и основная цель поездки Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно урезанным. Сам Лавров сказал несколько минут назад, что считает происходящее вокруг отравления Алексея Навального поводом для дополнительных санкций против Москвы. Западные партнеры, добавил он, перешли здесь все приличия и рамки разумного.
2020-09-14T17:31:07+03:00
2020-09-14T17:31:47+03:00
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17:31, 14 сентября 2020
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