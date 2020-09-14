Глава Росатома: Россия работает на минимальном запасе рентабельности при строительстве АЭС в Белоруссии

Россия работает на минимальном запасе рентабельности при строительстве АЭС в Белоруссии. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

«Мы работаем на минимальном запасе рентабельности в Белоруссии», — сказал он.