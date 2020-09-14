Глава Росатома: Литва не обращалась к Белоруссии и России по поводу строящейся в Ворнянах АЭС

Литва не обращалась к Белоруссии и России по поводу строящейся в Ворнянах АЭС. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

«Неоднократно, насколько мне известно, белорусские партнеры приглашали представителей этих стран, чтобы посмотреть на данный объект, оценить уровень безопасности и те референции, которые применяются. Не приехали соседи. Мы со своей стороны готовы дать полные консультации. Но к нам тоже Литва не обращалась», — сказал он.

А.Лихачев напомнил, что Росатом строит похожие объекты не только в Белоруссии, но и в государствах Средней, Центральной и Южной Азии. «У некоторых стран возникают аналогичные вопросы. И совершенно не стесняются правительства тех стран, которые чем-то озабочены по поводу поведения соседей, обращаться как к руководству Росатома, так и к руководству России», — отметил он.

А.Лихачев подчеркнул, что им всем «даются абсолютно полные разъяснения, которые всегда подкреплены проверками МАГАТЭ».