Россия предоставит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов, – об этом сегодня на переговорах с белорусским президентом Белоруссии Александром Лукашенко сказал российский лидер Владимир Путин. Он также добавил, что Москва не планирует вмешиваться в ситуацию в соседнем государстве. Россия, по словам Путина, выполнит все обязательства перед Минском.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал российскому руководителю подробно информировать об акциях протеста в Минске и показывать истинную картину событий. Лукашенко также считает, что Москва и Минск должны держать наготове свои армии. Кроме того, следует спланировать совместные военные учения на годы вперед, — подчеркнул глава Белоруссии.