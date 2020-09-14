Состояние здоровья Алексея Навального заметно улучшилось, — говорят врачи берлинской клиники «Шерите».

В шестом сообщении пресс-службы медицинского учреждения говорится, что пациент мог быть полностью переведен с искусственного дыхания на естественное. Это значит, что аппарат ИВЛ больше не требуется. Навальный постепенно приучается к самостоятельным движениям и уже может на некоторое время покидать кровать. Информирование общественности происходит с согласия жены политика.



Ранее правительство ФРГ заявило, что также Франция и Швеция установили в новых пробах, взятых у Алексея Навального, указания на использование яда «Новичок» при отравлении. Тем самым уже три независимых европейских лаборатории, сертифицированных Организацией по запрещению химического оружия, пришли к одинаковому результату.



Правительство ФРГ призывает Россию разъяснить случившееся. Ранее пресс-секретарь Ангелы Меркель подчеркнул, что в распоряжении России есть все необходимое, чтобы проводить расследование отравления.



Параллельно результаты анализа лаборатории бундесвера переданы в ОЗХО. Ее делегация посетила в конце прошедшей недели больницу «Шарите» для получения проб. Генпрокуратура земли Берлин заявила «Эху», что передаст результаты анализов Навального российского стороне только с его согласия. Тем самым запрос России на содействие в расследовании уголовного преступления удовлетворен. Спикер Меркель подчеркнул, что другого запроса о заслушивании Навального в Германии российскими следователями в правоохранительные органы ФРГ не поступало.



Как отмечает ВВС, впервые врачи, публикуя сообщение о здоровье навального отмечают, что эта информация согласована не только с его супругой, но и с самим пациентом. Кроме того, в предыдущем сообщении клиники говорилось, что нельзя исключать долгосрочных последствий отравления, сегодня об этом не упомянуто.