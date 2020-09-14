Защита Марии Колесниковой сообщила об ухудшении самочувствия подзащитной в СК Белоруссии

У одного из лидеров белорусской оппозиции, Марии Колесниковой, обострилась аллергия в изоляторе. ОБ этом рассказала ее адвокат Людмила Казак, которая навестила подзащитную в тюрьме. На днях стало известно, что Колесникову перевели из минского СИЗО №1 в область, в изолятор Жодино.

По словам адвоката Колесниковой, ее подзащитную обеспечили несвежим постельным бельем, она сильно кашляет, наблюдается отек носоглотки. Ей оказывают медицинскую помощь, но защита просит руководство тюрьмы поменять инвентарь и обеспечить Колесникову лекарствами.

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции задержали на прошлой неделе. Следственный комитет Белоруссии говорит, что Колесникова проходит по делу о призывах к захвату власти. Ей может грозить до 5 лет лишения свободы.