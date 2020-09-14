Российское правительство продлевает на сентябрь дополнительные выплаты медикам за работу с зараженными коронавирусом

Об этом сегодня сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что угроза заражения коронавирусом остается, а осенью начинается еще и период сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом.

Глава правительства призвал сограждан следовать предписаниям специалистов, чтобы обезопасить себя и близких от инфекции.