Об этом сегодня сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что угроза заражения коронавирусом остается, а осенью начинается еще и период сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом.
Глава правительства призвал сограждан следовать предписаниям специалистов, чтобы обезопасить себя и близких от инфекции.
Российское правительство продлевает на сентябрь дополнительные выплаты медикам за работу с зараженными коронавирусом
Об этом сегодня сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что угроза заражения коронавирусом остается, а осенью начинается еще и период сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом.