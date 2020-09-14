Россия предоставит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов

Об этом президент Владимир Путин сказал на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По словам Путина, в ситуации в своей стране должны заниматься сами белорусы без давления извне. Кроме того, президент поддержал планы Лукашенко внести изменения в Конституцию республики. Такую идею российский руководитель назвал «логичной, своевременной и целесообразной».