Россия предоставит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов

Об этом президент Владимир Путин сказал на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По словам Путина, в ситуации в своей стране должны заниматься сами белорусы без давления извне. Кроме того, президент поддержал планы Лукашенко внести изменения в Конституцию республики. Такую идею российский руководитель назвал «логичной, своевременной и целесообразной».
2020-09-14T16:33:50+03:00
2020-09-14T17:20:49+03:00
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16:33, 14 сентября 2020
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