Союз архитекторов России отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея на Красной площади из-за общественного негатива

Союз архитекторов России решил отменить конкурс по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади из-за общественного негатива. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Союза архитекторов Николай Шумаков.

«Я отказался потому, что проводить в таких условиях какое-либо мероприятие невозможно. Мне определенные люди каждую секунду говорят, что я якобы пытаюсь снести мавзолей и вынести оттуда тело Ленина. Я отвечаю отрицательно. Мне в ответ: нет, вы сносите мавзолей и выносите тело Ленина. И так до бесконечности. С этими людьми я устал бороться и понял, что это бесполезно и никому не нужно», — пояснил он.

Н.Шумаков подчеркнул, что он всегда был против сноса Мавзолея и выноса оттуда тела Ленина.

Ранее Союз архитекторов России открыл всероссийский конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной Площади. Участникам конкурса предлагалось разработать фор-эскиз проекта ре-использования Мавзолея в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству, а также организовать маршрут, связующий здание на улице Воздвиженка с Мавзолеем на Красной площади.