На Венере обнаружено вещество фосфин, который, как считают некоторые ученые, указывает на существование жизни

На Венере обнаружено вещество фосфин, который, как считают некоторые ученые, указывает на существование живых организмов, — сообщает издание Astrobiology.cоm. По его данным, о научном открытии в ближайшее время сообщит Королевское Астрономическое общество Британии.

Ранее Венера считалась непригодной для жизни.