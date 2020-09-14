На Венере обнаружено вещество фосфин, который, как считают некоторые ученые, указывает на существование живых организмов, — сообщает издание Astrobiology.cоm. По его данным, о научном открытии в ближайшее время сообщит Королевское Астрономическое общество Британии.
Ранее Венера считалась непригодной для жизни.
На Венере обнаружено вещество фосфин, который, как считают некоторые ученые, указывает на существование жизни
На Венере обнаружено вещество фосфин, который, как считают некоторые ученые, указывает на существование живых организмов, — сообщает издание Astrobiology.cоm. По его данным, о научном открытии в ближайшее время сообщит Королевское Астрономическое общество Британии.