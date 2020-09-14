В России зафиксировано максимальное количество заразившихся коронавирусом в конца июля

По официальным данным, за сутки COVID-19 выявлен почти у 5,5 тысяч человек в 83-х регионах. Умерли 57 пациентов.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что небольшой рост заболеваемости в некоторых регионах связан с тем, что россияне возвращаются из отпусков. По его оценке, ситуация с коронавирусом стабильная.

Ситуация с коронавирусом в РФ стабильна, однако в 15 субъектах РФ темп прироста остается выше единицы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова также отметила, что на сегодняшний день Россия остается на 40 месте по уроню заболеваемости на 100 тыс. населения.