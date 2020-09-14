Преподаватели филфака Белорусского госуниверситета записали видеообращение в поддержку протестующих студентов

Преподаватели филологического факультета Белорусского государственного университета записали видеообращение в поддержку протестующих студентов. Они осудили насилие и произвол властей. Преподаватели убеждены, что на мирное выражение своего мнения не нужно ничье разрешение.
2020-09-14T16:08:46+03:00
2020-09-14T16:08:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:08, 14 сентября 2020
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